Украинская певица обвинила Константина Меладзе в домогательствах

Украинская певица Оля Полякова заявила о домогательствах со стороны российского продюсера Константина Меладзе. Она также поддержала Ани Лорак, которая до этого заявила о харассменте.

Видео Полякова опубликовала на своей странице в Instagram, уточнило Ura.ru.

«Хочу заявить, что верю Ани Лорак. Думаю, она говорит правду только потому, что я сама получила такое предложение от этого же человека. Может быть, это повезло или не повезло только нам с Ани получить подобное предложение. Мы об этом никогда не узнаем, потому что это принято замалчивать», — заявила певица.

По словам Поляковой, о таких вещах нужно говорить, чтобы уберечь других девушек от харассмента.

Ани Лорак заявила ранее, что Константин Меладзе подговорил ее знакомых, чтобы те перестали как-либо помогать ей. Так, по словам певицы, музыкант решил отомстить ей за отказ от «условий, которые выходили за рамки рабочих отношений».