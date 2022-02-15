Украинская певица Maruv рассказала поклонникам о своей беременности

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, поделилась с подписчиками радостной новостью. Они вместе с супругом Александром Корсуном ждут первенца, написало ИА Nation News.

«У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Сашей в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком», — сообщила Maruv в своем аккаунте в Instagram.

Анна также опубликовала фотографию с округлым животом, на которой позирует в черном латексном платье. По снимку видно, что срок достаточно большой.

Подписчики артистки, а также ее коллеги по цеху поздравили Анну со счастливым событием и пожелали ей и малышу счастья и здоровья.

«Вот это потрясающая новость! С днем рождения и огромного счастья вам», «Вам невероятно идет беременность», «Будьте счастливы и здоровы. Этому малышу повезло», — написали комментаторы.

В марте у исполнительницы должен выйти новый альбом.