Ольга Серябкина предложила Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уйти на пенсию

Певица Ольга Серябкина заявила, что Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву пора покинуть шоу-бизнес. При этом она их считает талантливыми певцами.

«Я, к примеру, считаю, что Леониду (его имя Валерий — прим. ред.) Леонтьеву пора уходить. Он не Леонид? Это не имеет значения. Он прекрасный певец, но возраст все-таки… Газманову тоже пора, и Расторгуеву», — сказала артистка в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт».

Сама певица не планирует в ближайшие годы заканчивать карьеру. Она считает, что ей есть что сказать публике. По мнению певицы, она не до конца раскрыла свой потенциал в качестве сольной артистки. После ухода из группы SEREBRO девушка выпустила сольный альбом и несколько клипов. Сейчас Серябкина работает над второй пластинкой, в которой будет около десяти песен. По заявлению певицы, они будут «максимально мощными».

Ранее стало известно, что музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев откроет международную музыкальную школу. В учебном заведении будет применяться «новейший подход к образованию и педагогике».