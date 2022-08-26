Российский кинокритик Василий Корецкий прокомментировал выбор режиссеров британского сериала «Джентльмен в Москве» на роль графа Ростова актера Юэна Макгрегора. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам кинокритика, Юэн Макгрегор в роли графа Ростова — это стопроцентное попадание в точку. Физиогномика и пластика актера идеально впишутся в роль графа.

«Это, однозначно, крайне удачный кастинг. Так, как Макгрегора и по физиогномике, и по пластике совершенно спокойно можно представить в белых лосинах. Отличный будет граф Ростов, прямо в точку», — добавил Корецкий.

Ранее стало известно, что Юэну Макгрегору предстоит исполнить роль Александра Ростова в британском сериале «Джентльмен в Москве». По сюжету советские власти приговаривают его к заключению в комнате на чердаке в гостинице «Метрополь» на Театральной площади. До этого его хотели лишь жизни с помощью смертной казни.