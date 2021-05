Уилл Смит запустит свое YouTube-шоу

Актер Уилл Смит запустит YouTube-сериал о своем похудении. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он рассказал, что хочет привести себя в форму и начать заботиться о своем здоровье.

«Я люблю это тело, но я хочу чувствовать себя лучше. Больше никаких полуночных кексов… вот и все! Я буду в лучшей форме в своей жизни!!!» — написал Смит.

Она добавил, что у шоу нет конкретного сценария. Оно будет состоять из шести эпизодов и будет называться Best Shape of My Life («Лучшая форма моей жизни»).