05 мая 2021, 20:42
Уилл Смит запустит свое YouTube-шоу
Актер Уилл Смит запустит YouTube-сериал о своем похудении. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он рассказал, что хочет привести себя в форму и начать заботиться о своем здоровье.
«Я люблю это тело, но я хочу чувствовать себя лучше. Больше никаких полуночных кексов… вот и все! Я буду в лучшей форме в своей жизни!!!» — написал Смит.
Она добавил, что у шоу нет конкретного сценария. Оно будет состоять из шести эпизодов и будет называться Best Shape of My Life («Лучшая форма моей жизни»).