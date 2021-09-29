Уилл Смит впервые признался в полигамных отношениях

Голливудский актер Уилл Смит сделал заявление о том, что имеет свободные отношения со своей женой Джадой Пинкетт-Смит. Таким образом он решил предотвратить всякие слухи, которые распространяли журналисты относительно измены его супруги. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на издание GQ.

Звезда фильмов «Люди в черном» и «Хэнкок» считает, что брак не должен превращаться в тюрьму, где двое людей чем-то ограничены. По его словам, каждый имеет право решать, где и с кем он хочет провести ночь.

«Мы подарили друг другу полное доверие и свободу. Каждый из нас должен найти свой собственный путь», − сообщил в одном из интервью актер.

У него нет цели пропагандировать свободные отношения среди своих поклонников. Смитт считает, что надо больше доверять друг другу и предоставлять выбор второй половине.

Слухи о том, что жена Смита имела связь с другим мужчиной, появились год назад. Тогда певец Аугуст Алсина заявил об отношениях с Пинкетт-Смит.