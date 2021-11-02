Уилл Смит стал героем документального сериала

Актер Уилл Смит анонсировал на своем YouTube-канале документальный сериал о самом себе под названием «Лучшая форма моей жизни». Об этом написало ИА НСН.

Из трейлера, опубликованном на канале актера, становится ясно, что изначально сериал задумывался как развлекательное шоу о том, как знаменитый актер сбрасывает вес. Однако в процессе съемок он превратился в «более глубокое и мрачное путешествие по душе Смита».

В трейлере актер заводит откровенный разговор с близкими и поклонниками. В сериале Смит расскажет о своем пути к успеху, своих внутренних проблемах и поделится самым сокровенным. В частности актер признается, что задумывался о самоубийстве.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Его премьера состоится на официальном YouTube-канале Уилла Смита 8 ноября.

Ранее студия Disney опубликовала первый трейлер сериала по вселенной «Звездных войн». Он будет называться «Книга Бобы Фетта». Сценарий к сериалу написал Джордж Лукас.