Уилл Смит поделился гонораром с коллегами по фильму «Король Ричард»

Голливудский актер Уилл Смит, который продюсировал и снимался в фильме «Король Ричард», поделился своим гонораром с коллегами по съемочной площадке. Генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар решила одновременно показать фильм в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max. Это значит, что актеры получат гораздо меньше отчислений с кассовых сборов.

Изданию The Hollywood Reporter о щедрости Уилла Смита, сыгравшего отца теннисных суперзвезд Венеры и Серены Уильямс, сообщили два неназванных источника. Он лично выписал чеки актерскому составу, в который вошли Сания Сидни и Деми Синглтон (которые сыграли сестер), Тони Голдвин, Джон Бернтал и Онджануэ Эллис.

Инсайдер заявил, что деньги стали приятным бонусом к тому гонорару и компенсации, что актеры уже получили по кинокомпании.

На недавнем мероприятии Elle Women в Голливуде Сидни и Синглтон заявили, что Уилл Смит во время съемок приносил всем радость. Как продюсер он позаботился о комфорте и безопасности актеров на площадке, как человек — показал, какое у него большое сердце.

Партнерша Смита по фильму Лейла Кроуфорд рассказала, что однажды он довел до слез всех актеров, подарив им iPhone 12 Pro Max.

«Уилл Смит — это благословение. Я многому научилась, работая с ним». — призналась актриса.

Фильм «Король Ричард» выходит на экраны 18 ноября.

В честь окончания съемок новой части франшизы «Джон Уик» исполнитель главной роли актер Киану Ривз подарил на память четырем каскадерам часы Rolex Submariner с гравировкой. Каждый экземпляр стоит около миллиона рублей.