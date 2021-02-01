Уилл Смит побывал на тренировке «Зенита»

Звезда Голливуда Уилл Смит посетил тренировку петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Второй зимний сбор российского клуба проходит в Дубае.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился со звездой «Люди в черном» и пригласил его посетить Дагестан. Боец опубликовал в Instagram совместную фотографию с актером.

«Познакомился с легендой Голливуда. Он сказал, что с удовольствием приехал бы в Дагестан», — сказано в тексте поста.