02 марта 2021, 18:03
Уилл Смит допустил свое выдвижение на выборы президента
Американский актер Уилл Смит заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он рассказал, что начал задумываться о политической карьере. И добавил, что «точно сыграет свою роль», вне зависимости от того, «будет ли это актерский вклад» или «политический».
«У меня совершенно точно есть собственное мнение, я оптимистичен, верю в лучшее, в понимание между людьми и в возможность гармонии», — заключил актер.