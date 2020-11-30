«Уходит из этого мира». Состояние российской певицы Отиевой назвали плачевным

Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева находится в плачевном состоянии. По словам ее друга, артистка пыталась покончить с собой из-за проблем в личной жизни.

Об этом знакомый Отиевой, стилист Джордж Ровалс рассказал в интервью во время программы «Ты не поверишь».

«Она уходит из этого мира, она не хочет ничего. Если ей не помочь, это может закончиться плачевно. У нее депрессия, она покончить [с собой] хотела», — сказал он.

Во время программы отметили, что такое состояние российской певицы связано с проблемами в личной жизни — Отиеву бросил мужчина, которого она сильно любила. По данным издания, речь идет про бывшего студента исполнительницы, который младше ее на 27 лет. По какой причине он решил разорвать отношения с певицей не уточняется.

Расставание сильно повлияло на психологическое состояние Отиевой. 62-летняя артистка закрылась в собственной квартире и никого к себе не пускает. По информации СМИ, из-за случившегося к ней мог вернуться алкоголизм, который она ранее победила. Издания отмечают, что сейчас у певицы нет постоянного источника дохода, а к разрушенной личной жизни добавились и проблемы со здоровьем.