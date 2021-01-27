Ефим Шифрин назвал причину ухода из «Аншлага»

Юморист Ефим Шифрин около 20 лет назад ушел из юмористической передачи «Аншлаг». Свое решение покинуть проект артист объяснил только сейчас.

Шифрин рассказал о причинах, толкнувших его на такой поступок, в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Ее выпуск опубликован на YouTube.

«Мне хотелось другой работы. <…> „Аншлаг“ в моей жизни кончился раньше, чем я покинул его», — сказал 64-летний юморист.

Он признался, что не слишком любит вспоминать об этом периоде, поскольку «уход случился не мирным, как хотелось бы».

«Аншлаг» одновременно с Шифриным, напомнила «Газета.ru», покинули Михаил Евдокимов и Клара Новикова. Позже они оба снова начали участвовать в съемках передачи.

«С Кларой вышло не так, как мне хотелось бы. Вроде с ней мы общались теснее, дружнее, чем с другими», — поделился Ефим Шифрин. Он добавил, что был огорчен ситуацией, поскольку «обещание надо сдерживать».

К Евдокимову артист не стал предъявлять претензий, поскольку коллега предупредил его о своем решении и объяснил, что не может подвести Регину Дубовицкую.