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    27 января 2021, 00:40

    Ефим Шифрин назвал причину ухода из «Аншлага»

    Александра Ломейко

    Юморист Ефим Шифрин около 20 лет назад ушел из юмористической передачи «Аншлаг». Свое решение покинуть проект артист объяснил только сейчас.

    Шифрин рассказал о причинах, толкнувших его на такой поступок, в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Ее выпуск опубликован на YouTube.

    «Мне хотелось другой работы. <…> „Аншлаг“ в моей жизни кончился раньше, чем я покинул его», — сказал 64-летний юморист.

    Он признался, что не слишком любит вспоминать об этом периоде, поскольку «уход случился не мирным, как хотелось бы».

    «Аншлаг» одновременно с Шифриным, напомнила «Газета.ru», покинули Михаил Евдокимов и Клара Новикова. Позже они оба снова начали участвовать в съемках передачи.

    «С Кларой вышло не так, как мне хотелось бы. Вроде с ней мы общались теснее, дружнее, чем с другими», — поделился Ефим Шифрин. Он добавил, что был огорчен ситуацией, поскольку «обещание надо сдерживать».

    К Евдокимову артист не стал предъявлять претензий, поскольку коллега предупредил его о своем решении и объяснил, что не может подвести Регину Дубовицкую.