«Угрожали мне расправой»: Пригожин рассказал, как пытался вернуть потерянную экс-женой квартиру

Фирма, которая отсудила квартиру у первой жены Иосифа Пригожина, угрожала расправой самому продюсеру. Ему посоветовали не лезть «в эту историю», иначе дело кончится плохо.

Об угрозах в свой адрес Пригожин рассказал в интервью порталу WomanHit. У продюсера сложилось ощущение, что он вернулся в 90-е.

«Люди <…> угрожали мне расправой, мол, у них есть связи в органах МВД. Сказали, что если я полезу в эту историю, они со мной расправятся», — поделился Иосиф Пригожин.

Пока что квартиру не забрали. Продюсер намерен сделать все для возвращения жилья, если его все-таки отнимут. Пригожин надеется, что ответственность за свои поступки понесут и те, кто «лишает дома пожилых людей».

«Преступники должны сидеть в тюрьме. <…> И правоохранительные органы рано или поздно доберутся до них и до тех, кто их прикрывает. Ничего безнаказанно не проходит», — уверен продюсер.

Он добавил, что записал угрозы на пленку и собирается посмотреть преступникам в глаза, когда те будут сидеть за решеткой.

Экс-супруга Иосифа Пригожина, двое его детей и бывшая теща стали жертвами микрофинансовых организаций и потеряли оставленное продюсером при разводе жилье.