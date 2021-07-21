Уголовное дело завели на напавшую на сына Пьехи женщину

Соседка напала на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Правоохранители завели на женщину уголовное дело. Об этом сообщил адвокат семьи исполнителя Сергей Жорин.

«СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью — прим.ред.), дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы», — процитировало адвоката РИА «Новости».

Нападение на мальчика произошло в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Как заявила. бывшая жена певца Наталья Горчакова, на ребенка набросилась супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова.

По словам Жорина, соседка напала на мальчика после того, как он якобы проткнул карандашом надувной бассейн. Женщина схватила ребенка за руку и с силой швырнула головой о землю. В этот момент на улицу выбежала бабушка Петра, которую стала бить соседка. В итоге ребенок попал в больницу.

Действия нападавшей успели заснять на видео очевидцы. Кадры передали в правоохранительные органы. Следственный комитет начал проводить доследственную проверку.