Знаменитости 24 апреля 2023, 12:19 Уголовное дело завели на лидера группы «Несчастный случай» Лидер группы «Несчастный случай» Кортнев сообщил о возбуждении уголовного дела против него РИА «Новости»

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Уголовное дело завели на российского музыканта, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Об этом сам исполнитель сообщил ТАСС.

По его словам, причиной стала ситуация, произошедшая в феврале в одном из баров Новосибирска.

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«Действительно, дело завели. Буду прилетать в Новосибирск, встречаться с адвокатом. Считаю незаслуженным свое уголовное преследование, поэтому все действия будут происходить в рамках законодательства», — сказал музыкант.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следователи ведут производство по статье «Оскорбление представителя власти», которая предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 12 месяцев или штраф в размере трех месячных зарплат осужденного.

В феврале СМИ писали, что Кортнева задержала полиция в Новосибирске. При этом сам музыкант говорил, что на него не составляли никаких протоколов.