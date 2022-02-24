Уголовное дело о клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко завели в стране на известного комика Славу Комиссаренко. Об этом сообщило «Настоящее время» со ссылкой на данные ряда Telegram-каналов.

«На него наконец действительно завели уголовное дело. Теперь все по-настоящему», — цитирует издание канал «Желтые сливы».

Уголовное дело заведено по статье 367 УК РБ «Клевета в отношении президента республики Белоруссия». Максимальное наказание по ней — до пяти лет колонии.

Слава Комиссаренко — известный белорусский стендап-комик. Последние годы жил в Москве. После президентских выборов 2020 года у себя на родине неоднократно высказывался о фальсификации результатов голосования и осуждал поведение силовиков против мирных протестующих. В своих выступлениях он также пародировал Лукашенко и называл его «чык-чырыком».

В январе 2021 года Комиссаренко официально запретили выступать в Белоруссии. Он также сообщил, что за ним охотится КГБ республики. В связи с опасениями за свою жизнь и свободу он переехал из Москвы в Киев.