Уголовное дело возбудили после жалоб Наргиз на клевету

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело после жалоб певицы Наргиз Закировой на клевету, сообщил «Пятый канал».

Уточняется, что причиной для обращения исполнительницы в полицию стал инцидент, который произошел летом 2019 года. Наргиз рассказывала, что тогда злоумышленники опубликовали в Instаgrаm публикацию с резкими высказываниями о ней. Слова не были подтверждены никакими доказательствами, написал сайт «Дни.ру».

Наргиз отметила, что недоброжелатели обнародовали лживые сведения, очернив ее репутацию. Заключение эксперта подтвердило, что в посте есть слова, оскорбляющие личность певицы.