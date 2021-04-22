facebook_pixel
    22 апреля 2021, 16:36

    Уголовное дело возбудили после жалоб Наргиз на клевету

    Полина Петрова

    Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело после жалоб певицы Наргиз Закировой на клевету, сообщил «Пятый канал».

    Уголовное дело возбудили после жалоб Наргиз на клевету

    Уточняется, что причиной для обращения исполнительницы в полицию стал инцидент, который произошел летом 2019 года. Наргиз рассказывала, что тогда злоумышленники опубликовали в Instаgrаm публикацию с резкими высказываниями о ней. Слова не были подтверждены никакими доказательствами, написал сайт «Дни.ру».

    Наргиз отметила, что недоброжелатели обнародовали лживые сведения, очернив ее репутацию. Заключение эксперта подтвердило, что в посте есть слова, оскорбляющие личность певицы.