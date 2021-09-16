Бывший игрок молодежного ЦСКА Кевин Антипов отказался от претензий к Александру Палю по делу о драке. Хоккеист заявил, что травмы получил, упав с высоты собственного роста.

Теперь уголовное дело о драке с участием актера прекращено, сообщил телеканал НТВ.

Потасовка в Хамовниках, после которой Антипов выдвинул обвинения против Паля, произошла в апреле этого года. Тогда спортсмен утверждал, что возвращался с дня рождения отца, внезапно около него остановилась иномарка, из которой вышли три человека и начали его избивать. Среди нападавший, по его словам, был актер.

После этого в СМИ появилось заявление Паля, в котором говорилось о том, что Антипов справлял нужду прямо на машину его знакомого. Ему сделали замечание, тот в ответ начал ругаться. В итоге произошла драка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В ходе расследования, по данным Life, Паль и еще один участник конфликта Даниил Иванов прошли медицинское освидетельствование на употребление алкоголя и наркотиков.