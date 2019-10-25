Жена Билла Гейтса потратит $1 млрд на гендерное равенство Подробнее

Шведские ученые проанализировали учетные записи знаменитостей в социальных сетях и информацию онлайн-платформ. Позиции в рейтинге распределяли по показателям воздушных миль и средним показателям выбросов углекислого газа.

Самый большой углеродный след оказался у владельца Microsoft Билла Гейтса. За 2017 год он 59 раз поднимался на борт самолета. На его счету 343 тысячи километров полета. Исследователи взяли за основу предположение, что Гейтс перемещался на своем личном самолете. Ранее в интервью миллиардер неоднократно говорил о «чувстве вины» перед экологией. По данным ученых, из-за Билла Гейтса в атмосфере всего за 12 месяцев стало на 1600 тонн CO2 больше.

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На втором месте в списке Пэрис Хилтон. Светская львица в 2017 году летала чаще, чем Гейтс, но на более дальние расстояния. У нее на счету 68 полетов и более 1261 тонны углекислого газа. Замыкает тройку лидеров певица и актриса Дженнифер Лопес. В течение 12 месяцев того же года она совершила 77 рейсов, пролетев 139 тысяч миль.

В десятку вошли также Эмма Уотсон, Опра Уинфри, Марк Цукерберг, Карл Лагерфельд, Андре Шуррле и другие.

«Исследование говорит о том, что климатический кризис не может быть преодолеет. У нас небольшая, но стремительно растущая группа супер-эмиттеров продолжает увеличивать потребление энергии и вести определенный образ жизни», — заявил ведущий автор исследования Стефан Госслинг.

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Он процитировал Грету Тунберг, которая говорила, что «чем больше у вас углеродный след, тем больше ваш моральный долг». Госслинг напомнил, что перелеты, хоть и самый энергоемкий способ передвижения, но особенно вредный и социально нежелательный.

Ранее стало известно, что более сотни знаменитостей подписали открытое письмо, признав, что их образ жизни и профессии приводят к «климатической чрезвычайной ситуации». Среди них Бенедикт Камбербэтч и Сиенна Миллер.