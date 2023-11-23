Знаменитости 23 ноября 2023, 15:25 Уехавший в Израиль актер Анатолий Белый переписал московскую квартиру Shot: актер Анатолий Белый переписал квартиру в центре Москвы на жену РИА «Новости»

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Актер театра и кино Анатолий Белый переписал четырехкомнатную квартиру в Москве на жену Инессу Москвичеву, с которой после февраля 2022 года уехал в Израиль. Супруга возвращалась на родину, в том числе в семейные апартаменты, сообщил Telegram-канал Shot.

Источники канала заявили, что формально Белый обрубил все связи с Россией. Он переписал на Инессу Москвичеву вторую квартиру в Москве — жилье в Тропарево-Никулино уже зарегистрировали на нее. Теперь женщина стала владелицей четырехкомнатной квартиры площадью 133 квадрата недалеко от Чистых прудов, в Большом Харитоньевском переулке.

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Инесса Москвичева — архитектор. В отличие от мужа она возвращалась в Россию после отъезда в Израиль и бывала на прежнем месте жительства. Сам Белый называл эту квартиру семейным гнездышком и признавался, что любил ее.

За границей артист отличился антироссийскими высказываниями и скандированием лозунга украинских националистов. Белый участвовал в срыве гастролей «Ленкома», сообщили «Известия». Он продолжил зарабатывать, участвуя в спектаклях с другими уехавшими актерами.