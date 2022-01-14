Уехавший из РФ комик Комиссаренко заявил, что за ним охотится КГБ Белоруссии

Белорусский комик Слава Комиссаренко заявил, что его объявили в розыск на родине и якобы хотели вывезти туда из России, но он уехал с концертами на Украину. Стендапер рассказал об этом в своем выступлении, которое опубликовано в Instagram.

Артист рассказал, что некие активисты в социальных сетях сообщили ему, что его объявило в розыск белорусское КГБ. Причиной якобы стали его шутки.

«В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Белоруссии — приколистов. Потому что в Белоруссии приколист должен быть один», — заявил Комиссаренко.

Стендаперу стало известно от его источников, что его планировали вывезти из России в Белоруссию. Комиссаренко предположил, что в КГБ посмотрели его интервью Юрию Дудю, в котором он говорил, что у него нет российского паспорта. Но с тех пор он уже получил его.

В комментарии к видео в Instagram комик рассказал, что ему звонили и писали СМС из КГБ.

«Уехал я, как оказалось не зря, кагэбэшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали эсэмэски, правда, зайти ко мне в Instagram, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались», — написал он.

На Украине у Комиссаренко еще запланированы концерты в январе.

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