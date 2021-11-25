Уехавшего из России Моргенштерна обнаружили в Дубае

Рэпер Моргенштерн вместе с супругой Диларой покинул Минск, улетев в Объединенные Арабские Эмираты. По данным источника Пятого канала, пара уже заселилась в отель в Дубае. Их сопровождает охрана.

Источник телеканала уточнил, что перед отлетом в ОАЭ Моргенштерна видели вместе с его адвокатом Сергеем Жориным в минском аэропорту около 23:00. Уехал ли юрист вместе с музыкантом, неизвестно. Сам он ранее заявлял, что не в курсе отъезда своего клиента из России.

Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн, «по сути, торгует наркотиками в социальных сетях» и вовлекает в это молодежь. После этого в Сети появилась информация о том, что музыкант и его жена уехали в Белоруссию.

При этом директор рэпера заявлял, что в Минске у него просто запланирован концерт на частной вечеринке. Сегодня также стало известно, что ресторан Моргенштерна в Москве закрыли за нелегальную торговлю алкоголем.