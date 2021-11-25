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    25 ноября 2021, 19:46

    Уехавшего из России Моргенштерна обнаружили в Дубае

    Пятый канал: Моргенштерн вместе с женой улетел из Минска в Дубай

    Ольга Назаркина

    Рэпер Моргенштерн вместе с супругой Диларой покинул Минск, улетев в Объединенные Арабские Эмираты. По данным источника Пятого канала, пара уже заселилась в отель в Дубае. Их сопровождает охрана.

    Уехавшего из России Моргенштерна обнаружили в Дубае

    Источник телеканала уточнил, что перед отлетом в ОАЭ Моргенштерна видели вместе с его адвокатом Сергеем Жориным в минском аэропорту около 23:00. Уехал ли юрист вместе с музыкантом, неизвестно. Сам он ранее заявлял, что не в курсе отъезда своего клиента из России.

    Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн, «по сути, торгует наркотиками в социальных сетях» и вовлекает в это молодежь. После этого в Сети появилась информация о том, что музыкант и его жена уехали в Белоруссию.

    При этом директор рэпера заявлял, что в Минске у него просто запланирован концерт на частной вечеринке. Сегодня также стало известно, что ресторан Моргенштерна в Москве закрыли за нелегальную торговлю алкоголем.