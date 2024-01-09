Знаменитости 09 января 2024, 02:29 Уехавшая из России дочь Владимира Машкова получила роль в Голливуде Дочь Владимира Машкова Мария сыграла космонавтку в американском фильме Unsplash

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Покинувшую Россию дочь актера Владимира Машкова Мария ждет дебют в американском кинематографе. Россиянка сыграет космонавтку Веронику в фантастическом фильме «МКС», сообщило издание Space.com.

Картина расскажет историю международного экипажа космонавтов, оказавшихся на МКС во время крупного конфликта на Земле. От своих стран они получат приказ установить контроль над станцией и будут вынуждены бороться друг с другом.

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Съемки фильма начались в 2021 году, а летом прошлого года картина дебютировала на международных фестивалях, удостоившись положительных оценок от критиков. Рейтинг «МКС» на платформе Rotten Tomatoes составил 92%. Премьера картины для широкой аудитории состоится 19 января, однако до российских кинотеатров она официально не дойдет.

Машкова уехала из России несколько лет назад, что стало причиной ее ссоры с отцом. Ранее актер заявил, что уехавшие из страны после начала СВО артисты делают большую ошибку. По его словам, жители других стран никогда не смогут прочувствовать россиян, поэтому эмигрантам придется менять свое самосознание.