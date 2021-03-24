Дочь Заворотнюк призналась в желании уехать из России

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила о желании «сбежать» из родной страны. Девушка понадеялась, что так сумеет закрыть зияющую «дыру в груди».

Мыслями о перемене места жительства Анна Заворотнюк поделилась в Instаgrаm со своими подписчиками.

«Всю жизнь меня преследует желание куда-то сбежать: в 17 лет я сбежала из Москвы в Лондон, в 19 — из Лондона в Нью Йорк, в 23 — обратно в Москву», — напомнила она.

Дочь актрисы указала на возникающие «навязчивые идеи о том, что где-то будет лучше». В последнее время, призналась Анна, ей хочется в тепло — ближе к морю или океану.

«Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет», — предположила девушка.

В комментариях подписчики поддержали дочь Заворотнюк, напомнив, что «смена обстановки всегда улучшает настроение» на некоторое время.

В феврале Анна Заворотнюк рассказала о визитах к психологу, которые помогают ей пережить болезнь мамы. Попытки посторонних узнать подробности о состоянии актрисы причиняют девушке боль.

Впервые о заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно летом 2019 года. СМИ писали, что актрисе диагностировали агрессивную опухоль мозга.