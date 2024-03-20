Знаменитости 20 марта 2024, 15:46 «Уехали — и фиг с ними». Маршал призвал не писать о сбежавших из РФ артистах Aif.ru: Александр Маршал попросил не писать об уехавшей из России Орбакайте Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Заслуженный артист России, рок-музыкант, участник групп «Цветы» и «Парк Горького» Александр Маршал прокомментировал гастроли певицы Кристины Орбакайте в США и Канаде. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что ему плевать, где планируют выступать те или иные уехавшие артисты.

«Могу сказать про себя: я знаю, что скоро опять буду на передовой петь для наших ребят! Пишите больше о них! Сколько можно писать о тех, кто не стоит такого внимания? Уехали — и фиг с ними!!!» — отметил Маршал.

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Ранее Орбакайте сообщила о предстоящем осеннем туре по Соединенным Штатам и Канаде. Гастроли артистки начнутся 18 сентября в Торонто.

Основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил, что американская публика такие концерты не посещает. Он пояснил, что слушать что-то на языке, который они не понимают, иностранцы никогда не будут.