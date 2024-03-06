Знаменитости 06 марта 2024, 18:34 «Уехала крыша». Экс-солист «АукцЫона» Рогожин — о поведении Пугачевой Экс-солист группы «АукцЫон» Рогожин заявил об «уехавшей крыше» певицы Пугачевой РИА «Новости»

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Заслуженный артист России, бывший солист популярных групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин высказался о поведении певицы Аллы Пугачевой. По его словам, у нее с возрастом «уехала крыша», сообщило издание «Аргументы и факты».

«Алла Борисовна — женщина на склоне лет. Я ее всегда считал невероятным стратегом. Как должна была уехать крыша в этом возрасте, чтобы она взяла и тупо перечеркнула нереально звездную жизнь в стране?! Обожаемая миллионами», — заявил Рогожин.

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Он недоумевает, как Пугачева могла обозвать соотечественников «рабами, холопами». Артист полагает, что певица с возрастом стала неадекватной.

«Все эти песни, костюмы, одежды, бесконечные разводы и замужества. А главное — с кем?! Это сплошная свистопляска и камарилья. Там уже не до творчества было», — отметил Рогожин.

Музыкант также предположил, что Пугачева уже могла прикупить себе место на израильском кладбище. По его словам, в России ее точно не будут хоронить ни на Новодевичьем, ни тем более в Кремлевской стене. Эту историю она прогадала, заключил Рогожин.

Ранее продюсер и шоумен Стас Барецкий высказал мнение о том, что известная Пугачева попала в секту. По его словам, такая масштабная личность не должна опускаться до плясок под украинские песни и оскорблений.