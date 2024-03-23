Знаменитости 23 марта 2024, 03:52 «Уехал за 15 минут до начала стрельбы». Оскар Кучера рассказал о пережитом во время теракта Кучера рассказал о пережитом во время теракта в Crocus City Hall

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Телеведущий Оскар Кучера уехал из Crocus City Hall за 15 минут до начала теракта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он приехал на концерт группы «Пикник» вместе с супругой, но сам на мероприятие не пошел, а находился в паркинге.

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«Уехал оттуда за 15 минут до начала стрельбы», — поделился он.

После публикации в СМИ сообщений о теракте он забрал жену с места происшествия. При этом ведущий не уточнил, где она находилась.

Так же он выразил недовольство по поводу того, что супруге не удалось поймать машину, чтобы покинуть опасное место.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли более 60 человек, еще около 100 пострадали.