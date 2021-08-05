Удовиченко рассказала, почему перестала общаться с Садальским

Актриса Лариса Удовиченко рассказала, почему прекратила общение с актером Стасом Садальским. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Раньше артисты были в дружеских отношениях. Удовиченко объяснила, что давно не разговаривает с Садальским из-за его тяжелого характера.

«В какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла», — поделилась она.

Актриса уточнила, что не любит выяснять отношения, поэтому просто прекратить общение для нее оптимальный вариант.

Ранее Садальский назвал причину ухода Ольги Дроздовой из театра «Современник».

До этого о решении Дроздовой покинуть сцену театра и завершить карьеру актрисы сообщил ее супруг Дмитрий Певцов. Он объяснил, что Дроздова собирается больше внимания уделять их сыну. Между тем Садальский уверен, что актриса покинула «Современник» не по собственному желанию, а из-за сложившейся специфической ситуации.

«В „Современник“ назначили… бездаря. Не случайно Ольга Дроздова ушла из театра! Все недовольны», — подчеркнул артист.