Удивительные подробности всплыли в деле убийства Галины Хатчинс Алеком Болдуином

Представители ФБР опубликовали отчет, в котором поделились новыми подробностями расследования обстоятельств смерти оператора Галины Хатчинс. Об этом рассказали в Telegram-канале издания Super.ru.

На предыдущих этапах расследования предполагаемый убийца Хатчинс — актер Алек Болдуин — не отрицал, что пистолет был в его руках. Однако он заявил, что не нажимал на спусковой крючок.

По словам Болдуина, он помогал оператору выстроить кадр на съемках фильма «Ржавчина». Для этого актеру пришлось взвести и отпустил курок.

Согласно новому отчету ФБР, пистолет не смог бы выстрелить самопроизвольно. Чтобы правильно выстроить картину произошедшего и установить настоящую причину смерти Хатчинс, власти штата Нью-Мексико — в этом регионе США и произошла трагедия — запросили записи телефонных разговоров Болдуина. С их помощью они планируют дополнить детали происшествия.

По словам Болдуина, он не чувствует себя виновным в роковом выстреле.

«Кто-то несет ответственность за то, что произошло. Но я знаю, что это не я», — заявил он.