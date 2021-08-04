Ударник The Offspring заявил об увольнении за отказ привиться от коронавируса

Барабанщик панк-группы The Offspring Пит Парада отказался делать прививку от коронавируса после рекомендации врача. Музыканта уволили из коллектива.

Парада объяснил в Twitter, что вакцинироваться ему нельзя из-за редкого аутоиммунного заболевания. Он страдает от синдрома Гийена-Барре, при котором иммунная система больного поражает его собственные периферические нервы.

После отказа от прививки, подчеркнул барабанщик, коллеги сочли небезопасным находиться вместе с ним «как в студии, так и во время предстоящего тура по США».

«У меня нет негативных эмоций к группе. Они делают то, что, по их мнению, лучше для них, а я делаю то же самое. Желаю всей команде Offspring всего наилучшего», — написал Парада.

Риск осложнений от вакцинации он счел превосходящим пользу от ее прохождения. В 2019 году музыкант перенес COVID-19 в легкой форме.

Тур группы, уточнил телеканал «Би-би-си», стартует 8 августа. Официальных комментариев от The Offspring не поступало. Уволен ли он окончательно, неизвестно.

Ударником группы Парада стал в 2007 году.