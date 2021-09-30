Ударник Nirvana рассказал о бедной жизни с Кобейном до прихода популярности

Бывший ударник Nirvana Дэйв Грол рассказал, как он вместе с лидером группы Куртом Кобейном жили до прихода популярности. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на передачу BBC Breakfast.

Музыкант рассказал, что во время работы над такими хитами, как Smells Like Teen Spirit им едва хватало денег на еду. По его словам, тот период был похож на выживание, нежели на жизнь.

«Мы жили в маленькой квартирке, где Курт спал в комнате, а я в кресле. В этом сарае мы и записывали песни, которые потом стали Nevermind», — рассказал музыкант.

Он отметил, что в тот период им с Кобейном приходилось питаться на 99 центов (около 72-х рублей по нынешнему курсу) в день. На эти деньги мужчины покупали три корн-дога (сосиски в тесте из кукурузной муки — прим. ред.) и питались этим в течение дня.

«Если удавалось растянуть эти три сосиски на 24 часа, то выжить было можно. И мы выжили», — отметил Дэйв Грол.

Музыкант отметил, что выживать в тот период им помогало творчество. По его словам, если бы не работа над альбомом, группа прекратила бы совместное проживание и разъехалась бы по домам.