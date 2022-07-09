Учительница Галкина из одесской школы рассказала об отношении к нему одноклассников

Шоумен и телеведущий Максим Галкин в школьные годы притягивал к себе сверстников. Воспоминаниями об артисте поделилась его учительница из Одессы, где он пошел в первый класс.

По словам педагога, будущий супруг Аллы Пугачевой уже тогда был «остреньким на язычок», это проявлялось в общении с другими учениками, написало РИА ФАН.

Учительница отметила, что если кто-то обижал Галкина, он мог, несмотря на свой возраст, ответить очень элегантно. Мог, к примеру, попросить держать свое мнение при себе.

«Особо юмор в то время он еще не проявлял. Но дети к нему тянулись, любили с ним играть, хотели с ним дружить и в целом относились очень хорошо», — добавила женщина в беседе с изданием «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

До второго класса в одесской школе Галкин не доучился. Его отец получил повышение — и семья переехала в Москву.

В настоящее время шоумен со своей звездной супругой и детьми живет в Израиле. Туда они переехали около трех месяцев назад.