«Учите историю!» Российские звезды пристыдили Белый дом за пост о победе США над нацизмом

Российские знаменитости прокомментировали высказывание Белого дома в соцсетях о том, что нацизм победили американцы. Артисты призвали перейти россиян на страницу резиденции и написать все, что они об этом думают.

Первым из российских селебрити возмутился Тимати.

«Все сделали вид что этого не видели, но мы-то мимо не пройдём. Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях», — написал на своей странице в Instagram певец.

Позже запись Тимати поддержала дизайнер Айза Долматова.

«Я слегка охренела! Нет, не слегка! Я в шоке! Наши предки умирали миллионами! А они просто выбросили из истории СССР!!! Я возмущена!!! Надеюсь, что SММ белого дома просто попутал! В той войне не было национальностей! Все были заодно!», — сказала дизайнер.

Под постом Белого дома знаменитости так же оставляют свои комментарии. Осудила заявление и телеведущая Ксения Собчак. «Завтра была война… учите историю!», — написала она в комментарии.

Валерия пристыдила Дональда Трампа на английском языке. «Стыдитесь. Ни слова о Советском Союзе?! Так вы переписываете историю», — написала она.

Источник фото: Instagram

В социальных сетях Белого дома появилась публикация, в которой говорится, что нацистов победили Америка и Великобритания. Официальных комментариев от американских властей по поводу такого заявления пока нет.