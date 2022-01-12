Ученица Михаила Зеленского поделилась трогательными воспоминаниями о нем

Редактор ток-шоу «Прямой эфир» Дарья Новичкина поделилась с NEWS.ru воспоминаниями о телеведущем Михаиле Зеленском. Она рассказала, что училась у него в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».

«Он взял наш курс в 2017 году. Обычно пары длятся по полтора, но Михаил мог заниматься с нами и по три часа, пока не выслушает и не опросит каждого. Требовал от нас выписывать новости, рассказывать их от своего лица. Объяснял, как правильно подавать новости, что нужно грамотно выделять», — вспоминает Новичкина.

Она рассказала, что Зеленский относился ко всем студентам по-отечески, с максимальной внимательностью. А на его лекциях всегда была полная аудитория. Новичкина добавила, что Зеленский был «добрейшей души человеком», никогда не повышал голос на студентов и никому не ставил двойки.