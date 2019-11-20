Участницу шоу «Пацанки» задержали в Пулково за пьяный дебош. Видео

Участницу шоу «Пацанки» Анну Михееву поместили под подписку о невыезде за дебош в аэропорту Пулково. Она находилась в нетрезвом состоянии и пнула ногой полицейского, который пытался ее задержать.

«Гражданка, находясь на третьем этаже центрального пассажирского терминала аэропорта Пулково, а также в помещении дежурной части ЛО МВД России в аэропорту Пулково, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ногой сотруднику полиции, исполнявшему свои должностные обязанности по доставлению гражданки в дежурную часть, причинив ему физическую боль, тем самым применила к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Представитель ведомства также рассказал, что девушка в присутствии посторонних лиц нецензурно оскорбила полицейского, тем самым унизив его честь и достоинство. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Дебош Аверина в самолете сняли на видео Подробнее

В СК подтвердили, что задержанная — 24-летняя Анна Михеева, известная как участница шоу «Пацанки». Девушка тоже рассказала о задержании.

«Я дома наконец-то. Меня задержали на очень долгое время. <…> Никаких наркотиков, никакой проституции», — объявила Михеева своим подписчикам в Instagram.