Участница «ВИА Гры» раскрыла деталь контракта с Меладзе

Чтобы присоединиться к «ВИА Гре», девушки не должны иметь детей. Условия контракта певиц с композитором и продюсером коллектива Константином Меладзе раскрыла солистка музыкальной группы Ксения Попова.

Отсутствие у исполнительниц детей — главное условие выступления на сцене, отметила она.

«Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе „ВИА Гра“, то иди и рожай!» — заявила она в эфире YouTube-шоу «СЛАВА+».

Несмотря на это, к Меладзе можно прийти и легко рассказать про любые события в своей жизни.

«Константин лоялен, если у его подопечных что-то произошло в жизни — да та же беременность, — то можно прийти и все рассказать ему», — добавила музыкальная исполнительница.

По словам Поповой, продюсер никогда не принуждал певиц делать аборт. Однако если девушка хотела оставить ребенка, карьера в музыкальном коллективе сразу завершалась.

В ноябре Константин Меладзе представил свету новый состав солисток группы «ВИА Гра». Одна из них уже была знакома поклонникам, а две других девушки новенькие. Теперь коллектив представляют 24-летняя Ульяна Синецкая — она в составе с 2018 года, ее ровесница украинская певица Ксения Попова и самая юная певица — 19-летняя София Тарасова.