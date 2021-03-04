Участница «Уральских пельменей» рассказала о своем состоянии после операции

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева рассказала о своем состоянии после операции. Артистка сообщила, что проходит реабилитацию после того, как сломала ногу.

Юрьева получила травму во время отдыха на горнолыжном курорте в Сочи. На спуске в нее врезался мужчина. Узнав, что у нее сломана нога, артистка вместе с супругом вернулась в столицу. В одной из московских больниц ей сделали операцию. Теперь звезде «Уральских пельменей» предстоит пройти реабилитацию, поделилась она со StarHit.

«На 12-й день снимут швы, а восстановление займет около месяца. Нога заживает, конечно, дискомфорт присутствует, так как долгое время невозможно будет носить обычную обувь и свободно передвигаться», — добавила Юрьева.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 400 тысяч рублей по иску «Уральских пельменей» с компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), подконтрольной бывшему продюсеру шоу Сергею Нетиевскому. Изначально истец запрашивал 200 миллионов рублей. Суд также удовлетворил нематериальное требование истца, запретив ответчику использовать товарный знак «Уральские пельмени».