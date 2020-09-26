Участница проекта «Голос 60+» эмоционально отреагировала на решение жюри. Ей 91 год

Участница проекта «Голос 60+» Дина Юдина искренне отреагировала на решение Тамары Гвердцители оставить ее в команде. Она думала, что покинет проект.

«Я совершенно потрясена. Собиралась уходить, а, оказывается, меня оставили. Это совершенно для меня неожиданно, потому что такие голоса в нашей команде», — заявила Юдина в эфире «Первого канала».

Она также выразила сожаление, что кому-то другому из команды придется уйти домой, раз ее оставили в финале проекта. При этом Юдина похвалила других членов своей команды.

Дине Юдиной сейчас 91 год. По словам Льва Лещенко, женщина «поет и выглядит на 35 лет». Исполнительница Елена Ваенга заявила, что Юдину можно считать украшением всего сезона проекта «Голос 60+». Кроме Гвердцители, Ваенги и Лещенко, наставником в этом сезоне выступает также Гарик Сукачев. Ранее музыкант говорил, что чувствует большую ответственность перед участниками конкурса и постоянно сомневается, сможет ли соответствовать им как учитель. Ведущим шоу снова выступил Дмитрий Нагиев.