Участница Little Big рассказала о проблемах со здоровьем после диеты

Одно время она мечтала сбросить вес до 48 килограммов. Чтобы добиться такого результата, ей пришлось три месяца питаться лишь жидкими супами и овощами, пишет «ПолитЭксперт».

«Три месяца я питалась только жидкими супами и овощами. Вес на фото 48 килограммов. Продержался этот вес ровно два месяца», — вспомнила знаменитость.

Очень скоро девушка сорвалась и начала много есть. Из-за этого она набрала более 10 килограммов. Резкие скачки в весе плохо отразились на здоровье певицы. Врачи диагностировали у нее «расстройство пищевого поведения».

Благодаря такому уроку Софья поняла, что строгие ограничения в еде чреваты серьезными последствиями для организма. Артистка приняла решение для поддержания хорошей формы заниматься в спортивном зале.