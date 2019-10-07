Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака

Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска». Она умерла в московской клинике, сообщил ее муж и партнер по мурманской команде Сергей Жариков.

Месяц назад у Жариковой диагностировали онкологию. Саркома желудка оказалась неоперабельной. Все это время пациентку вели врачи одной из столичных клиник, но медики оказались бессильны перед болезнью.

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Жариковой назначили курс лечения в надежде на то, что болезнь удастся победить. Семья объявила сбор средств, чтобы оплатить лучшее лечение. Однако ни химиотерапия, ни лучевая терапия результатов не дали.

Женщина успела поблагодарить всех, кто откликнулся на призыв и оказал семье поддержку. Через несколько дней, 10 октября, Жарикова собиралась отпраздновать свое 40-летие. Полуфинальная игра «Сборной Снежногорска» во вторник, 8 октября, пройдет уже без нее. Высшая лига КВН осталась без любимой многими артистки.