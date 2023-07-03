Знаменитости 03 июля 2023, 17:14 Участница «Холостяка» Мария Вебер рассказала, что не поддерживает связь с Тимати

Читать 360tv в

Блогер Мария Вебер, которая была фавориткой Тимати в шоу «Холостяк», призналась, что больше не общается с рэпером. Об этом она рассказала сайту «Страсти».

По словам бывшей участницы шоу, они потеряли связь вскоре после проекта. Но они не ссорились. Если случайно встречаются, то всегда рады друг другу.

Реклама

Сейчас Мария Вебер замужем, пара воспитывает сына Мирона. С будущим супругом блогер встретилась уже после шоу.

Авторы: