Знаменитости 20 января 2024, 02:03 Участница «голой» вечеринки Анна Asti выехала из России Mash: Анна Asti отменила все концерты и уехала из России РИА «Новости»

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Певица Анна Asti улетела из России после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Перед отъездом исполнительница отменила все свои концерты, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Анна Asti планирует зимовать за границей, а потом вновь вернуться к выступлениям на родине.

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Кроме того, артистка уже снизила цены на свои выступления. До участия в скандальной вечеринке Анна Asti брала за концерт 10 миллионов рублей, а теперь стоимость опустилась до семи миллионов.

Шквал негатива со стороны общественности обрушился на звезд шоу-бизнеса после их появления на «голой» вечеринке в столичном клубе «Мутабор». Среди приглашенных было много артистов: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Asti, Дима Билан и другие.

В декабре в ремейке «Иван Васильевич меняет все» пересняли некоторые сцены, в которых участвовала Анна Asti. Вместо нее роль куклы Барби сыграла вокалистка Клава Кока. Московский клуб Gipsy отменил новогоднее выступление Анны Asti.