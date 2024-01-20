20 января 2024, 02:03
Участница «голой» вечеринки Анна Asti выехала из России
Mash: Анна Asti отменила все концерты и уехала из России
Певица Анна Asti улетела из России после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Перед отъездом исполнительница отменила все свои концерты, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, Анна Asti планирует зимовать за границей, а потом вновь вернуться к выступлениям на родине.
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Кроме того, артистка уже снизила цены на свои выступления. До участия в скандальной вечеринке Анна Asti брала за концерт 10 миллионов рублей, а теперь стоимость опустилась до семи миллионов.
Шквал негатива со стороны общественности обрушился на звезд шоу-бизнеса после их появления на «голой» вечеринке в столичном клубе «Мутабор». Среди приглашенных было много артистов: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Asti, Дима Билан и другие.
В декабре в ремейке «Иван Васильевич меняет все» пересняли некоторые сцены, в которых участвовала Анна Asti. Вместо нее роль куклы Барби сыграла вокалистка Клава Кока. Московский клуб Gipsy отменил новогоднее выступление Анны Asti.
Филипп Киркоров
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