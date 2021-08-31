Участница «Фабрики звезд» рассказала о попытках Собчак начать петь

Ксения Собчак занимает нишу одной из самых популярных журналисток в России. Однако во времена «Фабрики звезд», 15 лет назад, знаменитость пробовала податься в пение. Выпускница шоу Алекса рассказала, что пересекалась с Ксенией на кастинге. Об этом сообщило «Утро.ру».

В интервью Лауре Джугелии, которое вышло на ютуб-канале Fametime TV девушка рассказала, что Собчак пыталась покорить судей не столько своими вокальными данными, сколько внешним видом. По ее словам, журналистка вышла выступать с нарощенными волосами, в меховой шубе, мини-юбке и на каблуках.

«Хотела петь, но ее тогда не взяли. Это было очень забавно», — рассказала Алекса.