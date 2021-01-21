21 января 2021, 13:51
Участница «Дома-2» Мария Кохно может попасть в тюрьму на 10 лет
Участница «Дома-2» Мария Кохно и ее друг Владимир Шарапов могут попасть в тюрьму за мошенничество. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным «Экспресс-газеты», Шарапов заработал 20 миллионов рублей, обманывая людей. Он организовал бизнес, который якобы помогал людям приумножать их деньги. В результате на него написали заявление в МВД.
Уточняется, что Кохно активно рекламировала бизнес Шарапова, и теперь может стать его соучастницей. Женщина пояснила, что была не в курсе, что он обманывает людей.
Эксперт в области интернета и права Антон Серго рассказал, что за это им грозит тюремный срок до 10 лет.
«То, что в этом была замешана еще одна участница, в данном случае, будет хуже для них обоих. Потому что с точки зрения правоохранительных органов, это можно будет квалифицировать, как мошенничество, совершенное группой лиц», — пояснил он.