Участница «Дома-2» еле сбежала с проекта

«Друзья, я пыталась уйти с проекта „Дом-2“, меня насильно удерживали, хватали за волосы, не давали пройти, меня держали шесть мужиков. Я должна это записать, иначе все, что они сняли, будет использовано против меня на телевидении», — сказала Науми.

Вырваться с телепроекта девушке удалось с боем. Она позвонила полицейским, которые потом забрали ее с телестудии.

Второй ролик Науми записала из туалета в отделении полиции. Девушка рассказала, что написала заявление, а на следующий день исполнитель должен забрать из павильона оставшиеся вещи. Убегая с проекта, участница «Дома-2» не успела забрать чемодан с одеждой, документами и деньгами.

В ближайшее время Науми поселится у своей подруги в Москве, где «будет в безопасности».