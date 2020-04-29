29 апреля 2020, 20:10
Участница «Битвы экстрасенсов» похвалила Пугачеву
Психо-эзотерик Фатима Хадуева уверена, что Алла Пугачева обладает удивительной энергией, которая позволит ей заниматься творчеством еще много лет. Об этом сообщило ИА Nation News.
По ее словам, Пугачева «уже имеет эту энергию, и она родилась с этим, и она может выдавать в мир то, что у нее есть», а «ее энергоресурса еще хватит, чтобы удивлять всех, несмотря на ее биологическое здоровье».
«Если она в благом состоянии, она напитывается и что-то творит, то она делает это бомбически, и, если идет какая-то несправедливость, по ее меркам, то эта энергия может быть разрушающей», — уточнила Хадуева.