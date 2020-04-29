Участница «Битвы экстрасенсов» похвалила Пугачеву

По ее словам, Пугачева «уже имеет эту энергию, и она родилась с этим, и она может выдавать в мир то, что у нее есть», а «ее энергоресурса еще хватит, чтобы удивлять всех, несмотря на ее биологическое здоровье».

«Если она в благом состоянии, она напитывается и что-то творит, то она делает это бомбически, и, если идет какая-то несправедливость, по ее меркам, то эта энергия может быть разрушающей», — уточнила Хадуева.