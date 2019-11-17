Участница «Битвы экстрасенсов» перенесла 298-ю операцию

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала в своем Instagram-аккаунте о 298-й перенесенной операции.

«Сбилась я со счета операций еще 1,5 года назад. Сейчас посчитала по выпискам — сегодня была 298!!!», — написала Кузнецова, добавив, что болеет всю жизнь и на протяжении 33 лет она ложится на операционный стол.

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«К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому. Операции мне делать необходимо всегда, регулярно и до конца жизни. Без них я не могу дышать», — поделилась со своими подписчиками Кузнецова. Она также отметила, что на все операции ездит с мужем.

Кузнецова обратилась и к тем, кто не верит в ее болезнь и пытается найти на ее старых фотографиях подтверждения своих догадок.

Женщина рассказала, что трубку, отсутствие которой на некоторых фото и смущает пользователей, ей экстренно установили врачи во время беременности. Она добавила, что 1,5 года назад в Германии ей сняли трубку. После этого на ее шее остался только небольшой шрам, который на убирают в фотошопе на профессиональных снимках, а на обычных фотографиях его видно, объяснила Кузнецова.

Женщина поблагодарила своих подписчиков за то, что они поддерживают ее и пишут добрые слова.

Николь Кузнецова принимала участие в 16-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов». Она заняла третье место. После этого Кузнецова принимала участие в проекте «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших».