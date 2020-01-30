30 января 2020, 12:33
Участница австралийского шоу «Голос» умерла от рака
Наташа Стюарт, певица и звезда австралийского «Голоса», умерла от рака. Она два года боролась с болезнью. Ей было 43 года, написало ИА Nation news.
Исполнительница умерла в сиднейской больнице Святого Винсента. Ведущая шоу, где участвовала Стюарт, выразила соболезнования семье. В своей соцсети Соня Крюгер написала, что по Наташе будут скучать, она — путеводная звезда.
До участия в «Голосе» Стюарт 20 лет занималась вокальной карьерой.