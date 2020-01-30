Участница австралийского шоу «Голос» умерла от рака

Исполнительница умерла в сиднейской больнице Святого Винсента. Ведущая шоу, где участвовала Стюарт, выразила соболезнования семье. В своей соцсети Соня Крюгер написала, что по Наташе будут скучать, она — путеводная звезда.

До участия в «Голосе» Стюарт 20 лет занималась вокальной карьерой.