Знаменитости 30 января 2024, 14:24 Участников «Би-2» не станут депортировать из Таиланда в Израиль Представители «Би-2»: участников группы не будут депортировать в Израиль РИА «Новости»

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Решение о депортации участников «Би-2» из Таиланда в Израиль отменили после визита российских дипломатов. Информация об этом появилась в Telegram-канале группы.

«По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты», — указали авторы сообщения.

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В дальнейшем, 30 января, после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы объявили, что решение о депортации отменили.

«Участники группы отказались общаться с российским консулом. Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек», — уточнили в Telegram-канале.

Музыкантов «Би-2» арестовали 24 января после концерта на Пхукете. Причиной стало осуществление трудовой деятельности без разрешения властей страны. Участникам группы назначили штраф.