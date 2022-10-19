Участники группы «Пикник» анонсировали тур по России | 360°

Знаменитости 19 октября 2022, 19:47 Участники группы «Пикник» анонсировали тур по России

Читать 360tv в

Группа «Пикник» выпустила 24-й студийный альбом «Веселый и злой» и отправится с ним в одноименный тур по России. Об этом в эфире «Наше Радио» рассказали участники группы Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный, написало ИА НСН.

Реклама

В рамках тура группа посетит Астрахань, Саратов, Краснодар, Волгоград и другие города. В туре поклонники группы услышат необычное звучание песен — к составу музыкантов добавится трехгрифовая гитара и две барабанщицы. А на концертах в Москве и Петербурге к составу группы добавятся саксофонисты.